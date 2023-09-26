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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нападающий «Реала» Винисиус сделал важное заявление

26 Сентября 2023 • 09:43 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил о том, что восстановился после травмы и готов играть.

«Я готов», - оставил сообщение бразильский нападающий в своих социальных сетях.

Напомним, что Винисиус пропустил недавнее мадридское дерби с «Атлетико» (1:3) из-за гастроэнтерита.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании бразильский форвард поучаствовал в трех поединках, записав на свой счет один забитый мяч.

Ближайший матч «королевский» клуб проведет против «Лас-Пальмаса» в среду, 27 сентября. Стартовый свисток на стадионе в Мадриде прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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