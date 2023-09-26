Тебас: «Вероятность трансфера Мбаппе в Испанию – 70-80%»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказал мнение касательно возможного трансфера нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в чемпионат Испании.

«Я не уверен, что Килиан переедет в Испанию. Это его судьба, и только ему делать выбор. В следующем году вероятность его трансфера составит 70-80%. В Ла Лигу уже приехали многие великие футболисты», - передает слова руководителя газета Marca.

Мбаппе был близок к трансферу в мадридский «Реал» минувшим летом, однако сделка в очередной раз сорвалась.

За парижскую команду Килиан выступает с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины следующего года.