Алаба обратился к фанатам «Реала» после поражения в дерби

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба обратился к поклонникам команды после поражения в столичном дерби от «Атлетико». «Сливочные» потерпели первую неудачу в сезоне, уступив со счетом 1:3.

«Мадридисты, мы все ждали большего, но это был не наш матч. Команда подвела вас, однако мы исправимся и снова станем «Реалом», - оставил сообщение австрийский футболист в своих социальных сетях.

После шести туров чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти занимают третье место в турнирной таблице. Мадридский гранд отстает от занимающей первое место «Барселоны» на один балл.