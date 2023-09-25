Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус сыграет с «Лас-Пальмасом» слухи

25 Сентября 2023 • 23:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Лас-Пальмас
1 1.23 X 6.80 2 12.50
27.09 20:00

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который пропустил матч шестого тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:3) из-за гастроэнтерита, сегодня, 25 сентября, вернулся к тренировкам в общей группе, об этом сообщает Marca. 

Ожидается, что бразилец сможет сыграть в ближайшем туре против «Лас-Пальмаса». Встреча состоится в среду, 27 сентября.

В текущем сезоне форвард принял участие в трех играх, в которых отметился одним забитым мячом. 

Также отмечается, что в общей группе тренировался 18-летний турецкий полузащитник Арда Гюлер, который продолжает восстановление после травмы мениска.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лас-Пальмас Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЛАС-ПАЛЬМАС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.09.23 в 20:00
Севилья Севилья
Альмерия Альмерия
1.53 4.70 6.20
Видео
26.09.23 в 22:30
Мальорка Мальорка
Барселона Барселона
5.20 4.00 1.71
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
23:33 · Испания. Ла Лига
Винисиус сыграет с «Лас-Пальмасом» слухи
23:02 · Германия. Бундеслига
Источник: Хаби Алонсо станет новым главным тренером «Реала» в следующем сезоне слухи
22:08 · Испания. Ла Лига
​Реал – Лас-Пальмас: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 27 сентября 2023
21:48 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес обратился к болельщикам «Барселоны» после волевой победы над «Сельтой»
20:03 · Испания. Ла Лига
​«Реал» пожаловался на три судейских решения после поражения от «Атлетико» 3
18:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти взял на себя вину за поражение в дерби
17:40 · Испания. Ла Лига
Только один тренер обыгрывал Анчелотти чаще, чем Симеоне 1
15:37 · Испания. Ла Лига
​Сын Клюйверта подписал контракт с «Барселоной»
15:30 · Испания. Ла Лига
Хави: «Фелиш подходит моей игровой системе»
15:21 · Испания. Ла Лига
Хави: «Отсутствие Френки – это большой удар»
15:17 · Испания. Ла Лига
Хави ответил, считает ли, что у «Реала» лучше состав, чем у «Барселоны»
14:25 · Испания. Ла Лига
​Беллингема должны были удалить – так считают в «Атлетико» 2
12:49 · Испания. Ла Лига
Де Йонг пока ходит на костылях, ему будет сложно восстановиться к эль-класико
12:08 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может купить игрока «Барселоны»
11:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил, почему Тчуамени не вышел в старте на матч с «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем