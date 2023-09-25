Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который пропустил матч шестого тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:3) из-за гастроэнтерита, сегодня, 25 сентября, вернулся к тренировкам в общей группе, об этом сообщает Marca.

Ожидается, что бразилец сможет сыграть в ближайшем туре против «Лас-Пальмаса». Встреча состоится в среду, 27 сентября.

В текущем сезоне форвард принял участие в трех играх, в которых отметился одним забитым мячом.

Также отмечается, что в общей группе тренировался 18-летний турецкий полузащитник Арда Гюлер, который продолжает восстановление после травмы мениска.