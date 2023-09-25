Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес обратился к болельщикам «Барселоны» после волевой победы над «Сельтой»

25 Сентября 2023 • 21:48 Комментировать
Барселона
3:2
Сельта
окончен

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес поделился эмоциями после волевой победы над «Сельтой».

Встреча шестого тура чемпионата Испании завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонского клуба.

«Без вашей поддержки эти три очка не остались бы у нас дом, кулеры! Всегда вместе!» — написал футболист на своей страничке в социальной сети.

В текущем сезоне 23-летний Торрес принял участие в шести матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

После шести туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, сумев набрать 16 очков.

В следующем туре команда Хави Эрнандеса встретится с «Мальоркой».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.09.23 в 20:00
Севилья Севилья
Альмерия Альмерия
1.53 4.70 6.20
Видео
26.09.23 в 22:30
Мальорка Мальорка
Барселона Барселона
5.20 4.00 1.71
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
22:08 · Испания. Ла Лига
​Реал – Лас-Пальмас: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 27 сентября 2023
21:48 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес обратился к болельщикам «Барселоны» после волевой победы над «Сельтой»
20:03 · Испания. Ла Лига
​«Реал» пожаловался на три судейских решения после поражения от «Атлетико» 2
18:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти взял на себя вину за поражение в дерби
17:40 · Испания. Ла Лига
Только один тренер обыгрывал Анчелотти чаще, чем Симеоне 1
15:37 · Испания. Ла Лига
​Сын Клюйверта подписал контракт с «Барселоной»
15:30 · Испания. Ла Лига
Хави: «Фелиш подходит моей игровой системе»
15:21 · Испания. Ла Лига
Хави: «Отсутствие Френки – это большой удар»
15:17 · Испания. Ла Лига
Хави ответил, считает ли, что у «Реала» лучше состав, чем у «Барселоны»
14:25 · Испания. Ла Лига
​Беллингема должны были удалить – так считают в «Атлетико» 2
12:49 · Испания. Ла Лига
Де Йонг пока ходит на костылях, ему будет сложно восстановиться к эль-класико
12:08 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может купить игрока «Барселоны»
11:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил, почему Тчуамени не вышел в старте на матч с «Атлетико»
11:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич не играл хорошо, поэтому я его и заменил»
08:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал первое поражение «Реала» в сезоне
Все новости
Рекомендуем