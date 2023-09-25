Ферран Торрес обратился к болельщикам «Барселоны» после волевой победы над «Сельтой»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес поделился эмоциями после волевой победы над «Сельтой».

Встреча шестого тура чемпионата Испании завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонского клуба.

«Без вашей поддержки эти три очка не остались бы у нас дом, кулеры! Всегда вместе!» — написал футболист на своей страничке в социальной сети.

В текущем сезоне 23-летний Торрес принял участие в шести матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

После шести туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, сумев набрать 16 очков.

В следующем туре команда Хави Эрнандеса встретится с «Мальоркой».