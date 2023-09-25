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​«Реал» пожаловался на три судейских решения после поражения от «Атлетико»

25 Сентября 2023 • 20:03 Комментировать (1)
Атлетико М
3:1
Реал Мадрид
окончен

В воскресенье «Реал» потерпел первое поражение в этом сезоне – команда Карло Анчелотти уступила «Атлетико» со счётом 1:3. После дерби «сливочные» через клубное телевидение пожаловались на три судейских решения. Об этом рассказывает портал Goal.

В «Реале» считают, что первый гол «матрасников» не должен был быть засчитан из-за нарушения правил, которое ему предшествовало. В клубе не понимают, почему ВАР не вмешался в ситуацию.

Кроме того, «Реал» указывает на подкат Хосе Марии Хименеса, за которым не последовала красная карточка, и на игру рукой Хосе Эрмосо в своей штрафной площади.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид
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Комментарии (1)
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Vova52
25 Сентября 2023 в 20:17
после драки кулаками не машут.....Атлетико был намного лучше ....
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