​«Реал» пожаловался на три судейских решения после поражения от «Атлетико»

В воскресенье «Реал» потерпел первое поражение в этом сезоне – команда Карло Анчелотти уступила «Атлетико» со счётом 1:3. После дерби «сливочные» через клубное телевидение пожаловались на три судейских решения. Об этом рассказывает портал Goal.

В «Реале» считают, что первый гол «матрасников» не должен был быть засчитан из-за нарушения правил, которое ему предшествовало. В клубе не понимают, почему ВАР не вмешался в ситуацию.

Кроме того, «Реал» указывает на подкат Хосе Марии Хименеса, за которым не последовала красная карточка, и на игру рукой Хосе Эрмосо в своей штрафной площади.

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