Анчелотти взял на себя вину за поражение в дерби

В воскресенье вечером «Реал» уступил в гостях у «Атлетико» в шестом туре чемпионата Испании со счётом 1:3. Это было первое поражение «сливочных» в сезоне 2023/2024 – все предыдущие игры команда выигрывала. Карло Анчелотти взял на себя вину за неудачный результат.

«Я думаю, что проблема заключалась не в системе, а в защитной хрупкости. Когда команда не делает то, что должна, это моя ответственность. Я беру это на себя, это моя вина», - сказал Анчелотти журналистам.

Следующий матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в среду, 27 сентября, - против «Лас-Пальмаса» на своём поле.