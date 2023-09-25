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Чемпионат Испании. Ла Лига

Только один тренер обыгрывал Анчелотти чаще, чем Симеоне

25 Сентября 2023 • 17:40 Комментировать (1)
Атлетико М
3:1
Реал Мадрид
окончен

В воскресенье вечером в рамках шестого тура испанской Ла Лиги проходило мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом». «Матрасники» смогли отпраздновать домашнюю победу со счётом 3:1.

Судя по данным портала transfermarkt, для Диего Симеоне это была восьмая тренерская победа над Карло Анчелотти. Чаще в тренерских дуэлях с Анчелотти успех праздновал только Лучано Спаллетти – у него 11 таких побед.

На текущий момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти на один зачётный балл отстаёт от «Барселоны» и сенсационной «Жироны».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти Лучано Спаллетти Диего Симеоне
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Комментарии (1)
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NOBODY
25 Сентября 2023 в 17:50
а что Анчелотти виноват в том, что игроки действовали отвратительно и бездумно? я не весь матч видел толком, потом обзор только смотрел еще - в 1 голе Вальверде - просто как зритель сыграл совершенно не прессингуя атлета, тот спокойно посмотрел и отдал хороший навес.....и тд.....
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