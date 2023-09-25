Только один тренер обыгрывал Анчелотти чаще, чем Симеоне

В воскресенье вечером в рамках шестого тура испанской Ла Лиги проходило мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом». «Матрасники» смогли отпраздновать домашнюю победу со счётом 3:1.

Судя по данным портала transfermarkt, для Диего Симеоне это была восьмая тренерская победа над Карло Анчелотти. Чаще в тренерских дуэлях с Анчелотти успех праздновал только Лучано Спаллетти – у него 11 таких побед.

На текущий момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти на один зачётный балл отстаёт от «Барселоны» и сенсационной «Жироны».