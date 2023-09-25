​Сын Клюйверта подписал контракт с «Барселоной»

Шейн Клюйверт, сын легендарного Патрика Клюйверта, подписал свой первый профессиональный контракт с «Барселоной». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В воскресенье Шейн Клюйверт отпраздновал свой 16-й день рождения.

Стоит сказать, что в академию «Барселоны» из академии «ПСЖ» Шейн Клюйверт перебрался ещё летом 2017 года, когда ему было девять.

Что касается Патрика Клюйверта, то сейчас он тренирует в Турции команду «Адана Демирспор». Как футболист Клюйверт выступал за «Барселону» в 1998-2004 годах.