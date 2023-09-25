Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Фелиш подходит моей игровой системе»

25 Сентября 2023 • 15:30 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 5.90 X 4.20 2 1.60
26.09 22:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о форме нападающего Жоау Фелиша. Напомним, в последних трёх матчах за «сине-гранатовых» португалец отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

«Фелиш подходит моей игровой системе. В конце концов, если у тебя есть талант, это каким-то образом проявляется. Он сейчас находится в хорошей форме», – дал понять Хави на пресс-конференции.

Фелиш в данный момент всё ещё принадлежит мадридскому «Атлетико», ведь «Барселона» в последний день трансферного окна арендовала португальца на один сезон. При этом у «сине-гранатовых» нет права выкупа игрока в конце кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жоау Фелиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Сентября
15:37 · Испания. Ла Лига
​Сын Клюйверта подписал контракт с «Барселоной»
15:30 · Испания. Ла Лига
Хави: «Фелиш подходит моей игровой системе»
15:21 · Испания. Ла Лига
Хави: «Отсутствие Френки – это большой удар»
15:17 · Испания. Ла Лига
Хави ответил, считает ли, что у «Реала» лучше состав, чем у «Барселоны»
14:25 · Испания. Ла Лига
​Беллингема должны были удалить – так считают в «Атлетико»
12:49 · Испания. Ла Лига
Де Йонг пока ходит на костылях, ему будет сложно восстановиться к эль-класико
12:08 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может купить игрока «Барселоны»
11:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил, почему Тчуамени не вышел в старте на матч с «Атлетико»
11:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич не играл хорошо, поэтому я его и заменил»
08:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал первое поражение «Реала» в сезоне
08:15 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о победе «Атлетико» над «Реалом»
08:02 · Испания. Ла Лига
Мората назвал свою цель в «Атлетико»
07:56 · Испания. Ла Лига
Симеоне оценил игру Мораты против «Реала»
01:48 · Испания. Ла Лига
​Левандовски забивает в пяти матчах кряду - это его личный рекорд в «Барселоне»
00:21 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» - первая с 2001 года команда Ла Лиги, которая проигрывала 0:2 к 80-й минуте, но выиграла
Все новости
Рекомендуем