Хави: «Фелиш подходит моей игровой системе»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о форме нападающего Жоау Фелиша. Напомним, в последних трёх матчах за «сине-гранатовых» португалец отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

«Фелиш подходит моей игровой системе. В конце концов, если у тебя есть талант, это каким-то образом проявляется. Он сейчас находится в хорошей форме», – дал понять Хави на пресс-конференции.

Фелиш в данный момент всё ещё принадлежит мадридскому «Атлетико», ведь «Барселона» в последний день трансферного окна арендовала португальца на один сезон. При этом у «сине-гранатовых» нет права выкупа игрока в конце кампании.