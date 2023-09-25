Хави: «Отсутствие Френки – это большой удар»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес разочарован травмой полузащитника Френки де Йонга, который получил повреждение в последнем туре чемпионата Испании против «Сельты».

«Отсутствие Френки – это большой удар. Он является ключевым футболистом, который задаёт стиль всей игре. У нас есть много вариантов в полузащите, поэтому возвращение де Йонга будет зависеть от его личных ощущений», – сказал Хави на пресс-конференции.

Ожидается, что де Йонг пропустит из-за своей травмы более месяца. «Барселона» ранее ожидала увидеть возвращение нидерландца к эль-класико с «Реалом» в конце октября, но последние прогнозы докторов не позволяют на это рассчитывать.