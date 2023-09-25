Хави ответил, считает ли, что у «Реала» лучше состав, чем у «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сравнил состав своей команды с мадридским «Реалом». Напомним, на выходных каталонцы вырвались лидеры испанской Ла Лиги. Команда Хави одержала волевую победу над «Сельтой», тогда как «Реал» проиграл в дерби «Атлетико».

«Считаю ли я, что у «Реала» лучше состав, чем у нас? Я не люблю сравнивать. В июне мы увидим, правда ли это. Своим составом я полностью доволен», – сказал Хави на пресс-конференции.

Хави в прошлом сезоне помог «Барселоне» выиграть первый чемпионат Испании с 2019 года. Сейчас отрыв от «Реала» составляет одно очко. В конце октября команды встретятся между собой в эль-класико.