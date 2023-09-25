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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Беллингема должны были удалить – так считают в «Атлетико»

25 Сентября 2023 • 14:25 Комментировать
Атлетико М
3:1
Реал Мадрид
окончен

В воскресенье вечером «Реал» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Карло Анчелотти уступила «Атлетико» в мадридском дерби со счётом 1:3. В концовке игры полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем совершил грубый фол против Анхеля Корреа. Как сообщает Marca, в стане «матрасников» не понимают, почему Беллингем за это нарушение правил не получил красную карточку.

Отмечается, что состояние Анхеля Корреа вызывает тревогу – он мог получить травму. В ближайшее время футболист пройдёт обследование.

Ближайший матч «Реал» проведёт 27 сентября – против «Лас-Пальмаса» в седьмом туре чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Джуд Беллингем
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