​Беллингема должны были удалить – так считают в «Атлетико»

В воскресенье вечером «Реал» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Карло Анчелотти уступила «Атлетико» в мадридском дерби со счётом 1:3. В концовке игры полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем совершил грубый фол против Анхеля Корреа. Как сообщает Marca, в стане «матрасников» не понимают, почему Беллингем за это нарушение правил не получил красную карточку.

Отмечается, что состояние Анхеля Корреа вызывает тревогу – он мог получить травму. В ближайшее время футболист пройдёт обследование.

Ближайший матч «Реал» проведёт 27 сентября – против «Лас-Пальмаса» в седьмом туре чемпионата Испании.