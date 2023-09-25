Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян в Испании заболел коронавирусом

25 Сентября 2023 • 12:58 Комментировать
Валенсия
...
Реал Сосьедад
1 2.60 X 3.15 2 2.95
27.09 22:30

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян болеет коронавирусом. Россиянин, как известно, пропустил последний матч команды против «Хетафе» в чемпионате Испании.

«Арсен восстанавливается после коронавируса, ему ещё предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», - ответ пресс-службы клуба из Сан-Себастьяна приводит ТАСС.

Напомним, что ранее Арсен Захарян уже болел - он не тренировался какое-то время. После того периода россиянин был в заявке на матчи против «Реала» (чемпионат Испании) и «Интера» (Лига чемпионов) и даже выходил на поле. Впрочем, позже Захаряна снова сразила болезнь.

В «Реал Сосьедад» 20-летний Захарян перебрался из «Динамо» минувшим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Сентября
12:49 · Испания. Ла Лига
Де Йонг пока ходит на костылях, ему будет сложно восстановиться к эль-класико
12:08 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может купить игрока «Барселоны»
11:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил, почему Тчуамени не вышел в старте на матч с «Атлетико»
11:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич не играл хорошо, поэтому я его и заменил»
08:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал первое поражение «Реала» в сезоне
08:15 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о победе «Атлетико» над «Реалом»
08:02 · Испания. Ла Лига
Мората назвал свою цель в «Атлетико»
07:56 · Испания. Ла Лига
Симеоне оценил игру Мораты против «Реала»
01:48 · Испания. Ла Лига
​Левандовски забивает в пяти матчах кряду - это его личный рекорд в «Барселоне»
00:21 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» - первая с 2001 года команда Ла Лиги, которая проигрывала 0:2 к 80-й минуте, но выиграла
00:12 · Испания. Ла Лига
​Сауль сыграл свой 300-й матч в Ла Лиге
24 Сентября
22:43 · Испания. Ла Лига
​Мальорка – Барселона: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 26 сентября 2023
22:16 · Испания. Ла Лига
​Шустер: «Венгер и Гвардиола - лучшие, а Симеоне - что-то среднее между ними»
21:34 · Испания. Ла Лига
«Бетис» не смог дожать «Кадис»
21:30 · Испания. Ла Лига
Шустер назвал своих любимых игроков
Все новости
Рекомендуем