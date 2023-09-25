Захарян в Испании заболел коронавирусом

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян болеет коронавирусом. Россиянин, как известно, пропустил последний матч команды против «Хетафе» в чемпионате Испании.

«Арсен восстанавливается после коронавируса, ему ещё предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», - ответ пресс-службы клуба из Сан-Себастьяна приводит ТАСС.

Напомним, что ранее Арсен Захарян уже болел - он не тренировался какое-то время. После того периода россиянин был в заявке на матчи против «Реала» (чемпионат Испании) и «Интера» (Лига чемпионов) и даже выходил на поле. Впрочем, позже Захаряна снова сразила болезнь.

В «Реал Сосьедад» 20-летний Захарян перебрался из «Динамо» минувшим летом.