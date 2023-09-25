Де Йонг пока ходит на костылях, ему будет сложно восстановиться к эль-класико

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг вряд ли сможет принять участие в ближайшем эль-класико. Журналист Алекс Пинтанель сообщает, что футболист пока ходит на костылях и ещё не скоро восстановится после травмы.

Напомним, «Барселона» ранее надеялась на то, что де Йонг сможет вернуться в строй к матчу против мадридского «Реала» в чемпионате Испании, который должен состоятся 28 октября.

Де Йонг получил свою травму в матче против «Сельты» в последнем туре Ла Лиги. Нидерландский полузащитник покинул поле на 36-й минуте, но «Барселона» смогла справиться с соперником и одержала волевую победу 3:2.