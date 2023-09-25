«Атлетико» может купить игрока «Барселоны»

Защитник Серхи Роберто может покинуть каталонскую «Барселону» в зимнее трансферное окно. Согласно сообщениям журналистов портала Todofichajes, в услугах 31-летнего игрока заинтересован мадридский «Атлетико».

«Матрасники» могут подписать опытного футболиста за пять миллионов евро. Роберто выступает за каталонскую команду с лета 2013 года, а его действующее трудовое соглашение с клубом истекает в конце июня 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании опытный защитник провел три поединка, в которых не отметился голевыми действиями.