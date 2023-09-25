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Анчелотти объяснил, почему Тчуамени не вышел в старте на матч с «Атлетико»

25 Сентября 2023 • 11:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Лас-Пальмас
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27.09 20:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему опорный полузащитник Орельен Тчуамени не вышел в основе на дерби с «Атлетико». Напомним, «королевский клуб» проиграл «матрасникам» на выезде со счётом 1:3.

«Тучамени нуждался в отдыхе после того, как сыграл много минут. Он также много играл за свою национальную команду. Я выпустил Крооса и Модрича для того, чтобы лучше держать мяч», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Тчуамени на старте сезона снова стал игроком основного состава мадридского «Реала». Во второй половине прошлого сезона французский полузащитник проигрывал конкуренцию другим игрокам.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Орельен Тчуамени
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