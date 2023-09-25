Анчелотти объяснил, почему Тчуамени не вышел в старте на матч с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему опорный полузащитник Орельен Тчуамени не вышел в основе на дерби с «Атлетико». Напомним, «королевский клуб» проиграл «матрасникам» на выезде со счётом 1:3.

«Тучамени нуждался в отдыхе после того, как сыграл много минут. Он также много играл за свою национальную команду. Я выпустил Крооса и Модрича для того, чтобы лучше держать мяч», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Тчуамени на старте сезона снова стал игроком основного состава мадридского «Реала». Во второй половине прошлого сезона французский полузащитник проигрывал конкуренцию другим игрокам.