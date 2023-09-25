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Анчелотти: «Модрич не играл хорошо, поэтому я его и заменил»

25 Сентября 2023 • 11:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Лас-Пальмас
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27.09 20:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил раннюю замену полузащитника Луки Модрича в дерби против «Атлетико». Напомним, хорват отправился отдыхать на 46-й минуте встречи.

«Почему я заменил Модрича? Он не играл хорошо, но то же самое можно сказать и о его партнёрах по команде. Винить одного Луку было бы безумием», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» вчера проиграл «Атлетико» со счётом 1:3 на выезде. Это поражение стало первым для «королевского клуба» в новом сезоне. До этого «сливочные» выиграли 6 матчей подряд во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич
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