Анчелотти: «Модрич не играл хорошо, поэтому я его и заменил»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил раннюю замену полузащитника Луки Модрича в дерби против «Атлетико». Напомним, хорват отправился отдыхать на 46-й минуте встречи.

«Почему я заменил Модрича? Он не играл хорошо, но то же самое можно сказать и о его партнёрах по команде. Винить одного Луку было бы безумием», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» вчера проиграл «Атлетико» со счётом 1:3 на выезде. Это поражение стало первым для «королевского клуба» в новом сезоне. До этого «сливочные» выиграли 6 матчей подряд во всех турнирах.