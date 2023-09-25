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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал первое поражение «Реала» в сезоне

25 Сентября 2023 • 08:21 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги поединка шестого тура Ла Лиги против «Атлетико». «Сливочные» потерпели поражение со счетом 1:3.

«Мы плохо начали этот матч и неудачно защищались. Команда действовала слишком мягко в своей штрафной. Соперник был лучше, чем мы. Нам было крайне сложно отыграться со счета 1:3. Не самый удачный матч от нашей защитной линии. «Реалу» не хватило компактности, и соперник этим воспользовался. Они забили три мяча как под копирку», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

Стоит отметить, что это первое поражение «Реала» в сезоне-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти
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