Анчелотти прокомментировал первое поражение «Реала» в сезоне

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги поединка шестого тура Ла Лиги против «Атлетико». «Сливочные» потерпели поражение со счетом 1:3.

«Мы плохо начали этот матч и неудачно защищались. Команда действовала слишком мягко в своей штрафной. Соперник был лучше, чем мы. Нам было крайне сложно отыграться со счета 1:3. Не самый удачный матч от нашей защитной линии. «Реалу» не хватило компактности, и соперник этим воспользовался. Они забили три мяча как под копирку», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

Стоит отметить, что это первое поражение «Реала» в сезоне-2023/2024.