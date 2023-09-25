Симеоне высказался о победе «Атлетико» над «Реалом»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о вчерашнем поединке против «Реала» в рамках шестого тура Ла Лиги. «Матрасники» выиграли со счетом 3:1.

«Я доволен тем, как команда провела матч. При счете 2:0 мы часто отходили назад и давали сопернику возможность играть в тех зонах, где они более опасны. Во втором тайме «Атлетико» мог проиграть, если бы продолжил показывать такой же футбол. Однако гол Мораты вернул нас на правильный путь», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

После победы в дерби «Атлетико» имеет в своем активе десять баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.