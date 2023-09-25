Мората назвал свою цель в «Атлетико»

Центрфорвард «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал победу над «Реалом» в шестом туре чемпионата Испании. Дерби завершилось со счетом 3:1 в пользу «матрасников».

«Я очень рад за команду. Болельщики сыграли важную роль в нашем успехе. Мне хочется чувствовать себя важным в коллективе и в этом году я ощущаю себя более важным, чем когда-то раньше. Хочу продолжить побеждать вместе с «Атлетико» и выиграть с клубом трофей», - передает слова нападающего газета Marca.

«Матрасники» набрали десять баллов и занимают шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне отстают от лидирующей «Барселоны» на шесть очков.