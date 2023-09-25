Симеоне оценил игру Мораты против «Реала»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре форварда команды Альваро Мораты во вчерашнем поединке против «Реала». «Матрасники» выиграли со счетом 3:1, в активе Мораты два забитых мяча.

«Альваро провел отличный матч. Нам нужен именно такой Мората, у него есть оружие, чтобы достичь тех показателей, которые ему необходимы. Надеюсь, он сохранит такой уровень игры в следующих матчах», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 30-летний бомбардир провел пять поединков и отметился пятью забитыми мячами. После вчерашнего успеха команда Симеоне занимает шестое место в турнирной таблице.