​Левандовски забивает в пяти матчах кряду - это его личный рекорд в «Барселоне»

Польский форвард Роберт Левандовски забил два мяча в игре против «Сельты», и «Барселона» вырвала победу со счетом 3:2, хотя проигрывала к 80-й минуте 0:2. Попутно Роберт установил свой новый рекорд в «Барселоне» - он забивает уже в пяти матчах кряду, с учетом игры против «Антверпена» в Лиге чемпионов.

Это лучший отрезок поляка в составе каталонского клуба, куда он перебрался летом прошлого года после восьми лет выступлений в «Баварии». Успехи Левандовски означают, что он лидирует в гонке бомбардиров Примеры, хотя и наравне с англичанином Джудом Беллингемом - по пять голов