​«Барселона» - первая с 2001 года команда Ла Лиги, которая проигрывала 0:2 к 80-й минуте, но выиграла

Невероятный камбэк выдала каталонская «Барселона» в матче шестого тура чемпионата Испании - проигрывая со счетом 0:2 «Сельте» к 80-й минуте, чемпионы страны не просто сравняли счет, но и вышли вперед и выиграли матч.

Такого в чемпионате Испании не случалось очень давно - а точнее, с ноября 2001 года, когда «Атлетик» из Бильбао, также в матче против «Сельты», также вырвал победу со счетом 3:2, уступая к 80й минуте матча со счетом 0:2.

В следующем туре Ла Лиги каталонской «Барселоне» предстоит приятный вылет на Мальорку - эта встреча состоится уже во вторник, двадцать шестого сентября.