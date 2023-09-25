​Сауль сыграл свой 300-й матч в Ла Лиге

В шестом туре испанского чемпионата мадридский «Атлетико» переиграл оппонентов из «Реала» со счетом 3:1, приличествующим образом отметив юбилей ветерана клуба Сауля Ньигеса.

Как выяснилось это был юбилейный, трехсотый матч испанского полузащитника в высшей лиге чемпионата, из которых за «Атлетико» он сыграл в 266 матчах. В то же время и сам Сауль сделал все возможное для того, чтобы красиво отпраздновать - он сделал две голевые передачи в прошедшем матче.

«Атлетико» поднялся на пятое место в турнирной таблице и в следующем туре сыграет с «Осасуной», это случится в четверг, 28 сентября.