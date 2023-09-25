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Чемпионат Испании. Ла Лига

Первое поражение «Реала»: «Атлетико» уверенно выигрывает в мадридском дерби

25 Сентября 2023 • 00:01 Комментировать (2)
Атлетико М
3:1
Реал Мадрид
окончен

Альваро Мората в каждом из таймов забил по голу. Между его точными ударами команды ещё обменялись голами. «Атлетико» же победил и прервал успешную серию «Реала».

Протокол игры  
Атлетико М3:1Реал Мадрид
(1:0) Мората Альваро4'  
(2:0) Гризманн Антуан18'  
  35'Кроос Тони (2:1)
(3:1) Мората Альваро46'  
Облак ЯнСавич СтефанХименес Хосе  45' 86' (Корреа Анхель ( 86') Эрмосо МариоМолина Науэль 65' (Аспиликуэта Сесар ( 65') Лино Сэмуел 87' (Галан Хави ( 87') Льоренте МаркосКоке Хорхе 46' (Витсель Аксель ( 46') Ньигес СаульГризманн АнтуанМората Альваро 82' (Депай Мемфис ( 82')
Запасные: Костис ИлиасГрбич ИвоГомис АнтониоРикельме Родриго
Аррисабалага КепаВаскес Лукас 57' (Начо Фернандес ( 57') Рюдигер АнтониоАлаба ДавидГарсия Франсиско III 57' (Тчуамени Орельен ( 57') Вальверде ФедерикоКамавинга Эдуардо 57' (Менди Ферлан ( 57'  67') Кроос Тони 70' (Диас Браим ( 70') Модрич Лука  45' 46' (Хоселу Санмартин ( 46') Беллингем ДжудРодриго
Запасные: Гонсалес ФранСебальос ДаниЛунин Андрей
24 сентября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

В шестом туре Ла Лиги прошло главное мадридское дерби. Правда «Атлетико» к матчу с «Реалом» занимал лишь третье место в таблице среди всех столичных команд, уступая ещё и «Райо Вальекано». «Матрасники» в стартовых турах набрали семь очков. «Реал» же после пяти матчей оставался единственной командой, которая ещё не потеряла ни единого балла, так что в случае победы подопечные Карло Анчелотти вернулись бы на первую строчку.

Игра началась с быстрого гола «матрасников». Едва ли не первая атака «Атлетико» завершилась голом – после навеса слева Лино сбросил мяч Морате, который с левого края штрафной забил своему бывшему клубу. Довольно быстро хозяева могли и удвоить счёт. После углового мяч отскочил к Хименесу, который пробил, но получилось чуть выше цели.

«Реал» после этого, казалось, пытался прибавить, но в итоге пропустил ещё раз. После навеса Сауля с фланга Гризманн со второго этажа пробил в правый угол. Осталось так и непонятным, как защитники «сливочных» умудрились оставить француза в одиночестве в убойной позиции.

После такого «сливочные» постарались ещё прибавить, а Карло Анчелотти старался подбодрить свою команду. По истечении получаса игры «Реал» наконец-то создал свой момент. После подачи с правого фланга, Вальверде пробил, но Облак на ленточке парировал мяч. Правда, буквально тут же счёт едва не стал разгромным. Льоренте прострелил справа, и Сауль расстреливал ворота метров с семи, но угодил в Кепу.

В ответ «Реал» всё же счёт сократил. На подступах к штрафной Кроос обработал мяч и отправил его в нижний левый угол. «Сливочные» старались ещё до перерыва сравнять счёт, активен был Модрич. Более того гости даже забили, но гол Камавинга был отменён из-за офсайда. В итоге на перерыв «Атлетико» ушёл, ведя в счёте.

Уже в самом начале второй половины «матрасники» забили ещё раз. После навеса с фланга Мората выиграл борьбу в воздухе и оформил дубль. Казалось, это как-то сбило настрой «сливочных», которые действовали менее активно, чем в конце первого тайма. Взбодрить команду пытался Анчелотти, сделав, например, сразу тройную замену. В середине второй половины Тчуамени, как раз вышедший на поле, пальнул издали и едва не попал в створ.

Минут за семнадцать до конца выручать команду пошёл Менди. Француз решился на дальний удар, но также не попал в створ. Вскоре Браим Диас бил с правого края, но Облак кулаками парировал мяч. «Реал» в концовке прибавил, но «матрасники» отбивались, не давая интриге возродиться. Вдобавок к этому «Атлетико», естественно, потягивал время.

В следующем туре, который состоится посреди недели, «Реал» примет «Лас-Пальмас». «Атлетико» же поедет на выезд к «Осасуне».

Роман Андреев

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид
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Комментарии (2)
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Alex1972
25 Сентября 2023 в 00:16
Дюбнули сливочных по делу.. Хе..
Sergey999
25 Сентября 2023 в 00:13
Вскрылись сразу все проблемы. Фланги напрочь отсутствуют, Фран слишком молод, Васкес днище, альтернатив нет. Нападение без Вини мертвое. Родриго продолжает деградировать. Анчи себя тоже исчерпал. Одно светлое пятно в матче это Джуд. Сезон перетерпеть, войти в тройку, проводить обширную трансферную компанию.
П.с. у барсаглоров сегодня праздник)))
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