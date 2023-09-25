Первое поражение «Реала»: «Атлетико» уверенно выигрывает в мадридском дерби

Альваро Мората в каждом из таймов забил по голу. Между его точными ударами команды ещё обменялись голами. «Атлетико» же победил и прервал успешную серию «Реала».

В шестом туре Ла Лиги прошло главное мадридское дерби. Правда «Атлетико» к матчу с «Реалом» занимал лишь третье место в таблице среди всех столичных команд, уступая ещё и «Райо Вальекано». «Матрасники» в стартовых турах набрали семь очков. «Реал» же после пяти матчей оставался единственной командой, которая ещё не потеряла ни единого балла, так что в случае победы подопечные Карло Анчелотти вернулись бы на первую строчку.

Игра началась с быстрого гола «матрасников». Едва ли не первая атака «Атлетико» завершилась голом – после навеса слева Лино сбросил мяч Морате, который с левого края штрафной забил своему бывшему клубу. Довольно быстро хозяева могли и удвоить счёт. После углового мяч отскочил к Хименесу, который пробил, но получилось чуть выше цели.

«Реал» после этого, казалось, пытался прибавить, но в итоге пропустил ещё раз. После навеса Сауля с фланга Гризманн со второго этажа пробил в правый угол. Осталось так и непонятным, как защитники «сливочных» умудрились оставить француза в одиночестве в убойной позиции.

После такого «сливочные» постарались ещё прибавить, а Карло Анчелотти старался подбодрить свою команду. По истечении получаса игры «Реал» наконец-то создал свой момент. После подачи с правого фланга, Вальверде пробил, но Облак на ленточке парировал мяч. Правда, буквально тут же счёт едва не стал разгромным. Льоренте прострелил справа, и Сауль расстреливал ворота метров с семи, но угодил в Кепу.

В ответ «Реал» всё же счёт сократил. На подступах к штрафной Кроос обработал мяч и отправил его в нижний левый угол. «Сливочные» старались ещё до перерыва сравнять счёт, активен был Модрич. Более того гости даже забили, но гол Камавинга был отменён из-за офсайда. В итоге на перерыв «Атлетико» ушёл, ведя в счёте.

Уже в самом начале второй половины «матрасники» забили ещё раз. После навеса с фланга Мората выиграл борьбу в воздухе и оформил дубль. Казалось, это как-то сбило настрой «сливочных», которые действовали менее активно, чем в конце первого тайма. Взбодрить команду пытался Анчелотти, сделав, например, сразу тройную замену. В середине второй половины Тчуамени, как раз вышедший на поле, пальнул издали и едва не попал в створ.

Минут за семнадцать до конца выручать команду пошёл Менди. Француз решился на дальний удар, но также не попал в створ. Вскоре Браим Диас бил с правого края, но Облак кулаками парировал мяч. «Реал» в концовке прибавил, но «матрасники» отбивались, не давая интриге возродиться. Вдобавок к этому «Атлетико», естественно, потягивал время.

В следующем туре, который состоится посреди недели, «Реал» примет «Лас-Пальмас». «Атлетико» же поедет на выезд к «Осасуне».

Роман Андреев