​Шустер: «Венгер и Гвардиола - лучшие, а Симеоне - что-то среднее между ними»

Блиставший в составе «Реала» и «Барселоны» в 80-е годы прошлого столетия немецкий полузащитник Бернд Шустер рассказал о том, кто из тренеров произвел на него наибольшее впечатление. Напомним, что Шустер успел также и потренировать «Реал» - пусть и на протяжении всего лишь одного сезона, 2007/2008.

- Я восхищался Венгером, как модель, потому что его «Арсенал» практически полностью соответствовал моему видению футбола. Гвардиола, конечно же, также. А компромисс между ними - это Диего Симеоне со своим очень эффективным, успешным футболом, - цитирует слова Шустера Marca.