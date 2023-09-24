Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» не смог дожать «Кадис»

24 Сентября 2023 • 21:34 Комментировать
Бетис
1:1
Кадис
окончен

«Бетис» играл против «Кадиса» в матче середняков Ла Лиги и должен был побеждать, имея большой перевес. Под перерыв Кристофер Рамос ударом головой вывел «Кадис» вперед. На 60-й минуте Гидо Родригес ответил чудо-голом «ножницами». Вот только дожать гостей у «Бетиса» не получилось. Соперники набрали по восемь очков и делят восьмое место.

Протокол игры  
Бетис1:1Кадис
  41'Рамос Кристофер (0:1)
(1:1) Гидо Родригес60'  
Браво КлаудиоБельерин Эктор 87' (Руибаль Айтор ( 87') Песселья ХерманБартра МаркМиранда Хуан  45' 61' (Абнер ( 61') Гидо РодригесРока Марк 61' (Гуардадо Андрес ( 61') Родри Родриго 61' (Энрике Луис IX ( 61') Иско Аларкон  90'Перес АйосеВиллиан Жозе 46' (Эззалзули Абде ( 46')
Запасные: Риад ЧадиАлтимира СерхиИглесиас БорхаКруз ХуанВьейтес ФрансискоГильерме Фернандеш
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакМере Хорхе 88' (Куаме Роминигуе ( 88') Хименес ФалиЭрнандес Хави VАлехо Иван  38' 72' (Мачис Дарвин ( 72') Эскаланте Гонсало 88' (Эрнандес Луис ( 88') Алькарас Рубен  57'Наварро Роберто 68' (Собрино Рубен ( 68'  90') Макси Гомес 68' (Рохер Марти ( 68') Рамос Кристофер
Запасные: Пирес ЛукасНегредо АльвароХиль ДавидСальдуа ХосебаАлекс ФернандесГвардиола СерхиЧуст Виктор
24 сентября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Кадис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хетафе Хетафе
4
3
1.67 3.70 6.20
Видео
Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Вильярреал Вильярреал
1
1
2.75 3.60 2.55
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Кадис Кадис
1
1
1.86 3.55 4.70
Видео
Окончен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Гранада Гранада
1
0
2.19 3.40 3.60
Видео
60 мин
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид Реал Мадрид
2
1
2.70 3.60 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
22:43 · Испания. Ла Лига
​Мальорка – Барселона: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 26 сентября 2023
22:16 · Испания. Ла Лига
​Шустер: «Венгер и Гвардиола - лучшие, а Симеоне - что-то среднее между ними»
21:34 · Испания. Ла Лига
«Бетис» не смог дожать «Кадис»
21:30 · Испания. Ла Лига
Шустер назвал своих любимых игроков
21:30 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» в меньшинстве вырвал победу у «Гранады»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 8
20:59 · Испания. Ла Лига
​Шустер: «Дерби - это особый матч»
20:51 · Испания. Ла Лига
​«Реал» выбрал состав на дерби с «Атлетико» 1
20:33 · Испания. Ла Лига
Шустер: «Не знаю, за кого болеть в мадридском дерби»
19:56 · Испания. Ла Лига
Гладилин верит, что Захарян покажет себя в «Реал Сосьедаде»
19:11 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» и «Вильярреал» обменялись голами в течение минуты
18:44 · Испания. Ла Лига
Масалитин - о Захаряне: Сейчас его в аренду отдадут и всё
15:48 · Испания. Ла Лига
​«Реал» объяснил, почему Винисиус не сыграет с «Атлетико»
14:30 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3
13:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил избавиться от защитника 1
Все новости
Рекомендуем