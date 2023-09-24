«Бетис» не смог дожать «Кадис»

«Бетис» играл против «Кадиса» в матче середняков Ла Лиги и должен был побеждать, имея большой перевес. Под перерыв Кристофер Рамос ударом головой вывел «Кадис» вперед. На 60-й минуте Гидо Родригес ответил чудо-голом «ножницами». Вот только дожать гостей у «Бетиса» не получилось. Соперники набрали по восемь очков и делят восьмое место.