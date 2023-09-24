«Бетис» не смог дожать «Кадис»

«Бетис» играл против «Кадиса» в матче середняков Ла Лиги и должен был побеждать, имея большой перевес. Под перерыв Кристофер Рамос ударом головой вывел «Кадис» вперед. На 60-й минуте Гидо Родригес ответил чудо-голом «ножницами». Вот только дожать гостей у «Бетиса» не получилось. Соперники набрали по восемь очков и делят восьмое место.
Протокол игры
|41'Рамос Кристофер (0:1)
|(1:1) Гидо Родригес60'
Браво Клаудио•Бельерин Эктор87' (Руибаль Айтор (87') •Песселья Херман•Бартра Марк•Миранда Хуан 45'61' (Абнер (61') •Гидо Родригес•Рока Марк61' (Гуардадо Андрес (61') •Родри Родриго61' (Энрике Луис IX (61') •Иско Аларкон• 90'Перес Айосе•Виллиан Жозе46' (Эззалзули Абде (46')
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Мере Хорхе88' (Куаме Роминигуе (88') •Хименес Фали•Эрнандес Хави V•Алехо Иван 38'72' (Мачис Дарвин (72') •Эскаланте Гонсало88' (Эрнандес Луис (88') •Алькарас Рубен• 57'Наварро Роберто68' (Собрино Рубен (68') • 90'Макси Гомес68' (Рохер Марти (68') •Рамос Кристофер
24 сентября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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