Шустер назвал своих любимых игроков

Бывшая звезда испанского футбола, немецкий полузащитник Бернд Шустер, успевший и поиграть за мадридский «Реал», и потренировать клуб, назвал своих любимых игроков в двадцать первом веке. Большая часть из названных им так или иначе поиграли в Испании.

- Я очень любил таких игроков, как Роналдиньо и Зидан, когда они выходили на поле, я орал «дайте им мяч, хочу спектакль!». Но надо назвать Иньесту и Месси также, а еще мне нравился Роналдо, прирожденный голеадор, - цитирует слова Шустера BBC Sport.

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