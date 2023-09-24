«Лас-Пальмас» в меньшинстве вырвал победу у «Гранады»

Аутсайдеры «Лас-Пальмас» и «Гранада» сыграли в воскресенье матч чемпионата Испании. Хозяева часто получали желтые карточки, но играли гораздо активнее соперника. На 58-й минуте Мика Мармол получил повторное предупреждение и оставил «Лас-Пальмас» в меньшинстве. Что касается опасных моментов, кое-что создавалось после навесов, но в створ нанесено всего три удара суммарно. Ничья 0:0 - казалось, логичный результат, но хозяева даже в меньшинстве победили. В компенсированное время Кирьян Родригес поразил цель ударом из-за штрафной.
«Лас-Пальмас» взмыл на 15-е место. У соперника место в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Родригес Кирьян90'
Вальес Альваро•Араухо Хулиан• 43'Суарес Алехандро• 39'Мармол Мика 39'• 58'Кардона Серхи•Пехиньо Франсиско46' (Парк Марвин (46') •Родригес Кирьян•Перроне Максимо61' (Коко Сауль (61') •Луаодис Энзо90' (Эррера Кристиан (90') •Виера Хонатан67' (Каба Сори (67') • 80'Мунир Эль-Хаддади67' (Муньос Хави (67')
Феррейра Андре•Санчес Рикард• 83'Микель Игнаси•Торренте Рауль73' (Сарагоса Брайан (73') •Нева Карлос73' (Альваро Фернандес (73') • 89'Мелендо Оскар73' (Виктор Диас (73') •Руис Серхио•Гумбау Херард 7'64' (Вильяр Гонсало (64') • 70'Узуни Мюрто•Бое Лукас81' (Дьедиу Фамара (81') •Пуэртас Антонио
24 сентября. Стадион "Гран Канария".
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