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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» в меньшинстве вырвал победу у «Гранады»

24 Сентября 2023 • 21:30 Комментировать
Лас-Пальмас
1:0
Гранада
окончен

Аутсайдеры «Лас-Пальмас» и «Гранада» сыграли в воскресенье матч чемпионата Испании. Хозяева часто получали желтые карточки, но играли гораздо активнее соперника. На 58-й минуте Мика Мармол получил повторное предупреждение и оставил «Лас-Пальмас» в меньшинстве. Что касается опасных моментов, кое-что создавалось после навесов, но в створ нанесено всего три удара суммарно. Ничья 0:0 - казалось, логичный результат, но хозяева даже в меньшинстве победили. В компенсированное время Кирьян Родригес поразил цель ударом из-за штрафной.

«Лас-Пальмас» взмыл на 15-е место. У соперника место в зоне вылета.

Протокол игры  
Лас-Пальмас1:0Гранада
(1:0) Родригес Кирьян90'  
Вальес АльвароАраухо Хулиан  43'Суарес Алехандро  39'Мармол Мика  39'  58'Кардона СерхиПехиньо Франсиско 46' (Парк Марвин ( 46') Родригес КирьянПерроне Максимо 61' (Коко Сауль ( 61') Луаодис Энзо 90' (Эррера Кристиан ( 90') Виера Хонатан 67' (Каба Сори ( 67'  80') Мунир Эль-Хаддади 67' (Муньос Хави ( 67')
Запасные: Кардона МаркСинкгравен ДэйлиЛемос АльвароАарон ЭскандельКурбело ЭрикМфулу Оменуке  59'
Феррейра АндреСанчес Рикард  83'Микель ИгнасиТорренте Рауль 73' (Сарагоса Брайан ( 73') Нева Карлос 73' (Альваро Фернандес ( 73'  89') Мелендо Оскар 73' (Виктор Диас ( 73') Руис СерхиоГумбау Херард  7' 64' (Вильяр Гонсало ( 64'  70') Узуни МюртоБое Лукас 81' (Дьедиу Фамара ( 81') Пуэртас Антонио
Запасные: Манафа ВилсонРауль ФернандесПетрович НьегошПереа АльбертоКальехон ХосеБош Мики
24 сентября. Стадион "Гран Канария".

 

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Гранада Лас-Пальмас
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