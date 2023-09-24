«Лас-Пальмас» в меньшинстве вырвал победу у «Гранады»

Аутсайдеры «Лас-Пальмас» и «Гранада» сыграли в воскресенье матч чемпионата Испании. Хозяева часто получали желтые карточки, но играли гораздо активнее соперника. На 58-й минуте Мика Мармол получил повторное предупреждение и оставил «Лас-Пальмас» в меньшинстве. Что касается опасных моментов, кое-что создавалось после навесов, но в створ нанесено всего три удара суммарно. Ничья 0:0 - казалось, логичный результат, но хозяева даже в меньшинстве победили. В компенсированное время Кирьян Родригес поразил цель ударом из-за штрафной.

«Лас-Пальмас» взмыл на 15-е место. У соперника место в зоне вылета.