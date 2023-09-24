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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Шустер: «Дерби - это особый матч»

24 Сентября 2023 • 20:59 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 3.00 X 3.40 2 2.55
Через 0 ч. 38 мин.

Главным матчем шестого тура испанского чемпионата Ла Лиги станет поединок между мадридскими клубами «Реал» и «Атлетико», они сыграют друг с другом сегодня вечером. Своим мнением о предстоящем матче поделился звезда «Реала» в 80-е годы прошлого столетия, а также тренер мадридского клуба в сезоне 2007/2008 - Бернд Шустер.

- Дерби - это особый матч, в нем есть что-то, чего нет в других играх. Это не только три очка за победу. Это принципиальный матч. Ты встречаешь людей  городе, которые узнают тебя и просят победить. Тогда и понимаешь, как это важно, - цитирует слова Шустера Marca.

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Атлетико» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.


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Реал Мадрид Атлетико Мадрид
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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