Главным матчем шестого тура испанского чемпионата Ла Лиги станет поединок между мадридскими клубами «Реал» и «Атлетико», они сыграют друг с другом сегодня вечером. Своим мнением о предстоящем матче поделился звезда «Реала» в 80-е годы прошлого столетия, а также тренер мадридского клуба в сезоне 2007/2008 - Бернд Шустер.

- Дерби - это особый матч, в нем есть что-то, чего нет в других играх. Это не только три очка за победу. Это принципиальный матч. Ты встречаешь людей городе, которые узнают тебя и просят победить. Тогда и понимаешь, как это важно, - цитирует слова Шустера Marca.

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Атлетико» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.