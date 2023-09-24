​«Реал» выбрал состав на дерби с «Атлетико»

В воскресенье вечером «Реал» проведёт гостевой матч против «Атлетико» в рамках шестого тура испанской Ла Лиги. Наставник мадридской команды Карло Анчелотти включил в стартовый состав на дерби таких игроков:

Кепа, Васкес, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия, Камавинга, Модрич, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго.

Нападающий Винисиус Жуниор не попал в заявку «Реала». Он восстановился после травмы, но не сыграет из-за гастроэнтерита.

Дерби между «Атлетико» и «Реалом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.