Шустер: «Не знаю, за кого болеть в мадридском дерби»

Один из самых видных игроков испанского футбола в 80-е годы прошлого столетия, Бернд Шустер, успел поиграть за мадридский «Реал» и «Барселону», а сейчас с нетерпением ждет мадридское дерби.

- Не хочу занимать чью-либо сторону, мне нравится быть посередине. Бывает, появляются симпатии во время игры, тогда могу начать болеть за кого-то. Но, обычно, рад победе любой команды, - цитирует слова Шустера издание Marca.

Следить за событиями игры испанского чемпионата между «Атлетико» и «Реалом» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.