Гладилин верит, что Захарян покажет себя в «Реал Сосьедаде»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

Специалист отметил, что переживать не стоит, ведь россиянин попадает в обойму команды, выходя на замену, к тому же там большая конкуренция, которая значительно выше, чем в «Динамо», где он всегда играл в стартовом составе.

«Многие наши футболисты через это проходили, когда в Испании играли — там большая конкуренция и надо проявлять себя, чтобы заработать место в стартовом составе. Сейчас ему надо проявить характер и мобилизовать все свои ресурсы, чтобы заиграть», - приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

В текущем сезоне Захарян трижды выходил на поле, проведя на поле всего 35 минут.