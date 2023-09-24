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Гладилин верит, что Захарян покажет себя в «Реал Сосьедаде»

24 Сентября 2023 • 19:56 Комментировать

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

Специалист отметил, что переживать не стоит, ведь россиянин попадает в обойму команды, выходя на замену, к тому же там большая конкуренция, которая значительно выше, чем в «Динамо», где он всегда играл в стартовом составе.

«Многие наши футболисты через это проходили, когда в Испании играли — там большая конкуренция и надо проявлять себя, чтобы заработать место в стартовом составе. Сейчас ему надо проявить характер и мобилизовать все свои ресурсы, чтобы заиграть», - приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

В текущем сезоне Захарян трижды выходил на поле, проведя на поле всего 35 минут. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Валерий Гладилин Арсен Захарян
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