«Райо Вальекано» и «Вильярреал» обменялись голами в течение минуты

Бескомпромиссные «Райо Вальекано» и «Вильярреал» встретились в матче шестого тура чемпионата Испании. Гости чаще контролировали мяч, но в целом большого перевеса не было ни у кого. Альваро Гарсия Ривера в убойной позиции не переиграл голкипера. На 15-й минуте Александо Сорлот завершил комбинацию. В ответной атаке Кике Перес отличился навесным ударом. Оскар Трехо не попал в створ, хотя ему не мешали бить. Также Йереми Пино проверил реакцию голкипера, тот на месте. Сорлот наносил удар головой и мог вырывать победу - парировано голкипером.

Закономерная ничья выводит «Райо» на пятое место, соперник - восьмой.