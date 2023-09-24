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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» и «Вильярреал» обменялись голами в течение минуты

24 Сентября 2023 • 19:11 Комментировать
Райо Вальекано
1:1
Вильярреал
окончен

Бескомпромиссные «Райо Вальекано» и «Вильярреал» встретились в матче шестого тура чемпионата Испании. Гости чаще контролировали мяч, но в целом большого перевеса не было ни у кого. Альваро Гарсия Ривера в убойной позиции не переиграл голкипера. На 15-й минуте Александо Сорлот завершил комбинацию. В ответной атаке Кике Перес отличился навесным ударом. Оскар Трехо не попал в створ, хотя ему не мешали бить. Также Йереми Пино проверил реакцию голкипера, тот на месте. Сорлот наносил удар головой и мог вырывать победу - парировано голкипером.

Закономерная ничья выводит «Райо» на пятое место, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Райо Вальекано1:1Вильярреал
  15'Сорлот Александр (0:1)
(1:1) Перес Кике16'  
Димитриевски СтолеБалью ИванЭрнандес АриданеЛежён ФлорьянЭспино АльфонсоЛопес Унаи 70' (Сисс Пате ( 70') Валентин ОскарПаласон Иси 60' (Де Фрутос Хорхе ( 60') Перес Кике 70' (Трехо Оскар ( 70') Гарсия Альваро Ривера  18' 88' (Бебе Тьягу ( 88') Рауль де Томас 61' (Камелло Серхио ( 61'  63')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеМумин АбдулМендес ДиегоЧаваррия ПепКарденас ДаниРатиу Андрей
Йоргенсен ФилипФойт ХуанАльбиоль РаульМанди АиссаМорено Альберто  62'  78'Пино Йереми 89' (Carlos Romero ( 89') Парехо ДаниэльКомесанья Санти  73' 76' (Моралес Луис ( 76') Баэна Алехандро 76' (Капу Этьен ( 76') Сорлот АлександрМорено Херард 56' (Тригерос Мануэль ( 56')
Запасные: Бреретон БенРейна ПепеГаббия МаттеоТеррац РамонФемения КикоАхомач Илиас
24 сентября. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Вильярреал Райо Вальекано
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