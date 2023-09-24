«Райо Вальекано» и «Вильярреал» обменялись голами в течение минуты

Бескомпромиссные «Райо Вальекано» и «Вильярреал» встретились в матче шестого тура чемпионата Испании. Гости чаще контролировали мяч, но в целом большого перевеса не было ни у кого. Альваро Гарсия Ривера в убойной позиции не переиграл голкипера. На 15-й минуте Александо Сорлот завершил комбинацию. В ответной атаке Кике Перес отличился навесным ударом. Оскар Трехо не попал в створ, хотя ему не мешали бить. Также Йереми Пино проверил реакцию голкипера, тот на месте. Сорлот наносил удар головой и мог вырывать победу - парировано голкипером.
Закономерная ничья выводит «Райо» на пятое место, соперник - восьмой.
Протокол игры
|15'Сорлот Александр (0:1)
|(1:1) Перес Кике16'
Димитриевски Столе•Балью Иван•Эрнандес Аридане•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо•Лопес Унаи70' (Сисс Пате (70') •Валентин Оскар•Паласон Иси60' (Де Фрутос Хорхе (60') •Перес Кике70' (Трехо Оскар (70') •Гарсия Альваро Ривера 18'88' (Бебе Тьягу (88') •Рауль де Томас61' (Камелло Серхио (61') 63'
Йоргенсен Филип•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль•Манди Аисса•Морено Альберто 62'• 78'Пино Йереми89' (Carlos Romero (89') •Парехо Даниэль•Комесанья Санти 73'76' (Моралес Луис (76') •Баэна Алехандро76' (Капу Этьен (76') •Сорлот Александр•Морено Херард56' (Тригерос Мануэль (56')
24 сентября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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