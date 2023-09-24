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Масалитин - о Захаряне: Сейчас его в аренду отдадут и всё

24 Сентября 2023 • 18:44 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о полузащитнике «Реал Сосьедада Арсене Захаряне.

Специалист отметил, что россиянина могут отдать в аренду, так как никто не будет ждать, когда он заиграет, ведь за рубеж берут не за красивые глаза, а за игру.

«Первое время еще спишут на адаптацию, а после Нового года скажут: «Парень, иди адаптируйся где-нибудь в аренде». Ситуация непростая и показательная для молодежи на самом деле», - приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Напомним, что Захарян принял участие в трех матчах за испанскую команду, проведя на поле всего 35 минут. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Валерий Масалитин Арсен Захарян
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