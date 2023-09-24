Два пенальти, атаки туда-сюда и семь голов: «Реал Сосьедад» без Захаряна выиграл у «Хетафе» в результативном матче

«Реал Сосьедад» в шестом туре чемпионата Испании проводил матч против «Хетафе».

Что любопытно, «Хетафе» и «Реал Сосьедад» были предыдущими гостями на «Сантьяго Бернабеу» в рамках чемпионата Испании. Причём оба этих матча с участием мадридского «Реала» развивались по схожему сценарию: «сливочные» пропускали гол в первом тайме, а после перерыва проявляли волю, героически отыгрывались и побеждали 2:1.

«Хетафе» не участвует в еврокубках, а «Реал Сосьедад» этой осенью выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. В минувшую среду клуб из Сан-Себастьяна встречался в рамках этих соревнований у себя дома с миланским «Интером» – была зафиксирована ничья 1:1. То есть на отдых больше времени имел «Хетафе».

Арсен Захарян так и остался в запасе в матче против «Интера». До этого он, в общем-то, символически выходил на замены на 70-80-х минутах три раза в чемпионате Испании. А вот в заявку на игру с «Хетафе» Захарян не попал из-за болезни. Что-то, мягко говоря, не очень складываются дела у Арсена в испанском клубе.

Чуть меньше полутора минут потребовалось «Реал Сосьедаду», чтобы открыть счёт. Браим Мендес на правом полуфланге оставил не у дел упавшего на газон Максимовича и прокинул мяч мимо ещё одного соперника, после чего покатил пас без офсайда на Кубо, который вложил мяч кручёным ударом в дальний угол (1:0).

На 18-й минуте Туррентьес заброса принял мяч на грудь и оказался на газоне, когда сзади на него завалился Митрович. Главный арбитр пенальти не назначил. Потом ещё Барренечеа падал в чужую штрафную – и там обошлось без одиннадцатиметрового. Но недовольными судейством могли оставаться обе команды.

Конец первого тайма обернулся провалом для хозяев. Диего Рико подал с левого фланга на дальнюю штангу, где Аленья головой отправил мяч в ближний угол (1:1). А потом – пенальти. Мата в левой части чужой штрафной, кажется, толкнул Траоре в спину, после чего выкатил мяч вправо на Майораля, который упал после подката ле Нормана.

Система ВАР работала, и одиннадцатиметровый был подтверждён, с чем футболисты «Реал Сосьедада», конечно же, не хотели соглашаться. Майораль пробил с пенальти по центру под перекладину, а Ремиро не смог отразить этот удар (1:2). В общем, «Хетафе» в хорошем настроении отправился на перерыв, чего не скажешь о хозяевах.

После перерыва «Реал Сосьедад» сосредоточился на позиционных атаках, и не зря. Митрович споткнулся в своей штрафной и увлёк вместе с собой на газон Мендеса – это ответный пенальти. Оярсабаль пробил с точки в правый угол, и хотя Сория был близок к отражению этого удара, не смог вратарь гостей выручить свою команду (2:2).

Прошло совсем немного минут, и вперёд в счёте вышел уже «Реал Сосьедад». Айен Муньос вбросил аут на левом фланге, Давид Сория плохо действовал на выходе, а мяч прилетел как раз на голову Браиму Мендесу, который головой переправил его в освободившиеся ворота (3:2).

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На последних минутах основного времени Оярсабаль после передачи Мерино установил новый счёт с короткого расстояния. Сначала гол не был засчитан, но ВАР показал отсутствие офсайда (4:2). Латаса точным ударом головой ещё успел отыграть для гостей один мяч, но не более того (4:3). Как видно, есть кому забивать в составе «Реал Сосьедада», и Захаряну предстоит выигрывать сложную конкуренцию за место в старте.

Кирилл Иванцов