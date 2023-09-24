Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Два пенальти, атаки туда-сюда и семь голов: «Реал Сосьедад» без Захаряна выиграл у «Хетафе» в результативном матче

24 Сентября 2023 • 17:07 Комментировать
Реал Сосьедад
4:3
Хетафе
окончен

«Реал Сосьедад» в шестом туре чемпионата Испании проводил матч против «Хетафе».

Протокол игры  
Реал Сосьедад4:3Хетафе
(1:0) Кубо Такефуса2'  
  39'Аленья Карлес (1:1)
  45'Майораль Борха (1:2)
(2:2) Оярсабаль Микель61'  
(3:2) Браис Мендес67'  
(4:2) Оярсабаль Микель88'  
  90'Латаса Хуан (4:3)
Ремиро Алехандро  45'Траоре АмариСубельдия Игор 83' (Пачеко Хон ( 83') Ле Норман РобенМуньос Айхен  45'Кубо ТакефусаУрко Гонсалес 58' (Оярсабаль Микель ( 58') Туррьентес Беньят 58' (Субименди Мартин ( 58') Барренечеа Андер 69' (Чо Мохамед-Али ( 69') Браис Мендес  45'Умар Садик 58' (Мерино Микель ( 58')
Запасные: Фернандес КарлосТирни КиранОдриосола АльвароАндре СилваМарреро УнаиМагунаселая ХонОласагасти Хон
Сория ДавидДамиан Суарес  49'Митрович СтефанАльдерете ОмарРико Диего  19'Дьене Даконам 68' (Гринвуд Мэйсон ( 68') Максимович НеманьяКармона Хосе Анхель 68' (Арамбарри Мауро ( 68') Аленья Карлес 78' (Оскар Родригес ( 78') Мата Хайме 78' (Лосано Энтони ( 78') Майораль Борха 46' (Латаса Хуан ( 46')
Запасные: Альварес ГастонАнхилери ФабрисиоИглесиас ХуанБенито ХорхеФузато ДаниэлДуарте Домингуш
24 сентября.

Что любопытно, «Хетафе» и «Реал Сосьедад» были предыдущими гостями на «Сантьяго Бернабеу» в рамках чемпионата Испании. Причём оба этих матча с участием мадридского «Реала» развивались по схожему сценарию: «сливочные» пропускали гол в первом тайме, а после перерыва проявляли волю, героически отыгрывались и побеждали 2:1.

«Хетафе» не участвует в еврокубках, а «Реал Сосьедад» этой осенью выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. В минувшую среду клуб из Сан-Себастьяна встречался в рамках этих соревнований у себя дома с миланским «Интером» – была зафиксирована ничья 1:1. То есть на отдых больше времени имел «Хетафе».

Арсен Захарян так и остался в запасе в матче против «Интера». До этого он, в общем-то, символически выходил на замены на 70-80-х минутах три раза в чемпионате Испании. А вот в заявку на игру с «Хетафе» Захарян не попал из-за болезни. Что-то, мягко говоря, не очень складываются дела у Арсена в испанском клубе.

Чуть меньше полутора минут потребовалось «Реал Сосьедаду», чтобы открыть счёт. Браим Мендес на правом полуфланге оставил не у дел упавшего на газон Максимовича и прокинул мяч мимо ещё одного соперника, после чего покатил пас без офсайда на Кубо, который вложил мяч кручёным ударом в дальний угол (1:0).

На 18-й минуте Туррентьес заброса принял мяч на грудь и оказался на газоне, когда сзади на него завалился Митрович. Главный арбитр пенальти не назначил. Потом ещё Барренечеа падал в чужую штрафную – и там обошлось без одиннадцатиметрового. Но недовольными судейством могли оставаться обе команды.

Конец первого тайма обернулся провалом для хозяев. Диего Рико подал с левого фланга на дальнюю штангу, где Аленья головой отправил мяч в ближний угол (1:1). А потом – пенальти. Мата в левой части чужой штрафной, кажется, толкнул Траоре в спину, после чего выкатил мяч вправо на Майораля, который упал после подката ле Нормана.

Система ВАР работала, и одиннадцатиметровый был подтверждён, с чем футболисты «Реал Сосьедада», конечно же, не хотели соглашаться. Майораль пробил с пенальти по центру под перекладину, а Ремиро не смог отразить этот удар (1:2). В общем, «Хетафе» в хорошем настроении отправился на перерыв, чего не скажешь о хозяевах.

После перерыва «Реал Сосьедад» сосредоточился на позиционных атаках, и не зря. Митрович споткнулся в своей штрафной и увлёк вместе с собой на газон Мендеса – это ответный пенальти. Оярсабаль пробил с точки в правый угол, и хотя Сория был близок к отражению этого удара, не смог вратарь гостей выручить свою команду (2:2).

Прошло совсем немного минут, и вперёд в счёте вышел уже «Реал Сосьедад». Айен Муньос вбросил аут на левом фланге, Давид Сория плохо действовал на выходе, а мяч прилетел как раз на голову Браиму Мендесу, который головой переправил его в освободившиеся ворота (3:2). 

Реклама


На последних минутах основного времени Оярсабаль после передачи Мерино установил новый счёт с короткого расстояния. Сначала гол не был засчитан, но ВАР показал отсутствие офсайда (4:2). Латаса точным ударом головой ещё успел отыграть для гостей один мяч, но не более того (4:3). Как видно, есть кому забивать в составе «Реал Сосьедада», и Захаряну предстоит выигрывать сложную конкуренцию за место в старте.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Чемпионат Испании Хетафе Ла Лига Примера Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хетафе Хетафе
4
3
1.67 3.70 6.20
Видео
43 мин
Райо Вальекано Райо Вальекано
Вильярреал Вильярреал
1
1
2.75 3.60 2.55
Видео
24.09.23 в 19:30
Бетис Бетис
Кадис Кадис
1.86 3.55 4.70
Видео
24.09.23 в 19:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Гранада Гранада
2.19 3.40 3.60
Видео
24.09.23 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.70 3.60 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
15:48 · Испания. Ла Лига
​«Реал» объяснил, почему Винисиус не сыграет с «Атлетико»
14:30 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3
13:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил избавиться от защитника
13:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти и Перес обсудили дела «Реала»
12:41 · Испания. Ла Лига
Мир может сменить «Севилью» на другой испанский клуб
11:45 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Желаю Захаряну заиграть в старте «Реал Сосьедада»
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на звезду «Атлетико»
08:57 · Испания. Ла Лига
Мората: «Фелиш ещё может стать важным игроком для «Атлетико»
08:01 · Испания. Ла Лига
Иньеста назвал лучший стадион мира
07:48 · Испания. Ла Лига
Беллингем оценил игру «Реала» на старте сезона
07:42 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Бразилии возмущён непопаданием Винисиуса в номинацию на «Золотой мяч» 3
07:36 · Испания. Ла Лига
Левандовски - рекордсмен «Барселоны» в XXI веке
02:22 · Испания. Ла Лига
Тчуамени – об интересе «Реала» к Мбаппе: «Лучшие игроки мира должны играть в нашем клубе»
01:58 · Испания. Ла Лига
Деку высказался о будущем де Йонга в «Барселоне»
01:31 · Испания. Ла Лига
Кроос рассказал, что отличает Гюлера от других молодых игроков
Все новости
Рекомендуем