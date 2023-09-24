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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» объяснил, почему Винисиус не сыграет с «Атлетико»

24 Сентября 2023 • 15:48 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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Через 5 ч. 48 мин.

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор восстановился после травмы. Тем не менее, бразилец пропустит воскресное дерби Ла Лиги против «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Винисиус не сможет выйти на поле, поскольку у него выявили гастроэнтерит.

Дерби Мадрида между «Атлетико» и «Реалом» в шестом туре чемпионата Испании стартует 24 сентября в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что Винисиус Жуниор не выходил на поле с конца лета. Тогда бразилец получил травму.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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