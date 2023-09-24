​«Реал» объяснил, почему Винисиус не сыграет с «Атлетико»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор восстановился после травмы. Тем не менее, бразилец пропустит воскресное дерби Ла Лиги против «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Винисиус не сможет выйти на поле, поскольку у него выявили гастроэнтерит.

Дерби Мадрида между «Атлетико» и «Реалом» в шестом туре чемпионата Испании стартует 24 сентября в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что Винисиус Жуниор не выходил на поле с конца лета. Тогда бразилец получил травму.