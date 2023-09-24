«Реал Сосьедад» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

В рамках шестого тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» играет против «Хетафе».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Сосьедад - Хетафе
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Протокол игры
|(1:0) Кубо Такефуса2'
|39'Аленья Карлес (1:1)
|45'Майораль Борха (1:2)
Ремиро Алехандро• 45'Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Муньос Айхен• 45'Кубо Такефуса•Урко Гонсалес•Туррьентес Беньят•Барренечеа Андер•Браис Мендес• 45'Умар Садик
Сория Давид•Дамиан Суарес•Митрович Стефан•Альдерете Омар•Рико Диего• 19'Дьене Даконам•Максимович Неманья•Кармона Хосе Анхель•Аленья Карлес•Мата Хайме•Майораль Борха
24 сентября.
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