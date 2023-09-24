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«Реал Сосьедад» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

24 Сентября 2023 • 14:30 Комментировать
Реал Сосьедад
1:2
Хетафе
1 1.60 X 3.70 2 7.30
перерыв

В рамках шестого тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» играет против «Хетафе».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Сосьедад1:2Хетафе
(1:0) Кубо Такефуса2' 
 39'Аленья Карлес (1:1)
 45'Майораль Борха (1:2)
Ремиро Алехандро  45'Траоре АмариСубельдия ИгорЛе Норман РобенМуньос Айхен  45'Кубо ТакефусаУрко ГонсалесТуррьентес БеньятБарренечеа АндерБраис Мендес  45'Умар Садик
Запасные: Фернандес КарлосТирни КиранОдриосола АльвароОярсабаль МикельАндре СилваМарреро УнаиМерино МикельМагунаселая ХонЧо Мохамед-АлиПачеко ХонОласагасти ХонСубименди Мартин
Сория ДавидДамиан СуаресМитрович СтефанАльдерете ОмарРико Диего  19'Дьене ДаконамМаксимович НеманьяКармона Хосе АнхельАленья КарлесМата ХаймеМайораль Борха
Запасные: Оскар РодригесАльварес ГастонЛосано ЭнтониАнхилери ФабрисиоЛатаса ХуанИглесиас ХуанГринвуд МэйсонАрамбарри МауроБенито ХорхеФузато ДаниэлДуарте Домингуш
24 сентября.
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Реал Сосьедад Хетафе
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ХЕТАФЕ
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