«Реал» решил избавиться от защитника

Статусные европейские клубы всегда строят планы по составу на несколько трансферных окон вперёд. В «Реале» уже сейчас делают наброски того, как будет выглядеть команда в следующем сезоне. Как стало известно TodoFichaes, одна из идей «сливочных» заключается в подписании футболиста на позицию правого защитника. Даниэля Карвахаля хотят оставить на подхвате, а от Лукаса Васкеса в Мадриде решили отказаться. Действующий контракт этого футболиста рассчитан как раз до конца сезона 2023/2024.

Отмечается, что 32-летний Васкес уже попросил своего агента искать ему новый клуб. В качестве вариантов называются «Севилья», «Рома» и «Наполи».