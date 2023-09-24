Анчелотти и Перес обсудили дела «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел встречу с президентом клуба Флорентино Пересом, чтобы обсудить нынешнее состояние команды. Об этом рапортует газета Marca.

Встреча итальянского тренера и руководителя «сливочных» состоялась на тренировочной базе команды. Примечательно, что стороны встретились впервые со старта сезона-2023/2024.

По итогам пяти матчей чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 15 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Реал» сыграет против «Атлетико».

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