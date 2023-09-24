Мир может сменить «Севилью» на другой испанский клуб

Центральный нападающий Рафа Мир, правами на которого владеет «Севилья», может перебраться в другой испанский клуб. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По данным источника, в услугах 26-летнего форварда заинтересована «Осасуна». Андалусийцы не против расстаться с игроком, если за него предложат восемь миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в десять миллионов. Трудовое соглашение Мира с «Севильей» рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Рафа принял участие в четырех поединках чемпионата Испании, отметившись одним забитым мячом.