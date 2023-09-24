Бывший форвард «Аякса», «Твенте» и других клубов Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как российскому полузащитнику «Реал Сосьедада» пробиться в основу.

«Всё будет зависеть от него. Как он выйдет в следующих матчах, потому что там смотрят на состояние футболиста на тренировках, в игре. Если хорошо себя проявит, то могут и поставить в основу. Всё будет зависеть только от него, как он использует свой шанс.

Да, он выходит на 10-15 минут, и для первого времени это нормально. Никто ему сразу не даст много времени. Так он о себе заявит, потом ещё и раз, и потихоньку будет переходить в игрока основы», — сказал Булыкин.

Сегодня, 24 сентября, «Реал Сосьедад» на своём поле примет «Хетафе». Захарян не примет участие в матче из-за болезни.