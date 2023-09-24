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Булыкин рассказал, от чего зависит попадание Захаряна в основу «Реал Сосьедада» эксклюзив

24 Сентября 2023 • 14:25 Комментировать
Реал Сосьедад
1:2
Хетафе
1 1.60 X 3.70 2 7.30
перерыв

Бывший форвард «Аякса», «Твенте» и других клубов Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как российскому полузащитнику «Реал Сосьедада» пробиться в основу.

«Всё будет зависеть от него. Как он выйдет в следующих матчах, потому что там смотрят на состояние футболиста на тренировках, в игре. Если хорошо себя проявит, то могут и поставить в основу. Всё будет зависеть только от него, как он использует свой шанс.

Да, он выходит на 10-15 минут, и для первого времени это нормально. Никто ему сразу не даст много времени. Так он о себе заявит, потом ещё и раз, и потихоньку будет переходить в игрока основы», — сказал Булыкин.

Сегодня, 24 сентября, «Реал Сосьедад» на своём поле примет «Хетафе». Захарян не примет участие в матче из-за болезни.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Дмитрий Булыкин Ла Лига Примера Арсен Захарян
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ХЕТАФЕ
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