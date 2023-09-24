Мората: «Фелиш ещё может стать важным игроком для «Атлетико»

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората высказался о португальце Жоау Фелише, ныне выступающем за каталонскую «Барселону» на правах аренды.

«Фелиш – молодой футболист. Нельзя исключать того, что в будущем он станет важным игроком «Атлетико». Но это не мне решать. Все, что могу я сказать, это то, что Жоау – отличный парень и футболист. Он не такой, как другие», - передает слова нападающего DAZN.

Напомним, что «сине-гранатовые» арендовали Фелиша у «матрасников» до завершения нынешнего сезона.

В текущей кампании 23-летний нападающий провел три поединка, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.