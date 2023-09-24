Иньеста назвал лучший стадион мира

Бывший полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о домашнем стадионе «сине-гранатовых» - «Камп Ноу».

«Мне довелось поиграть на многих стадионах мира. Их было очень много, но могу сказать, что «Камп Ноу» - самый лучший. Это номер один. Каждый раз, когда играешь на этой арене, это как сбывшаяся мечта», - передает слова Иньесты Barca Universal.

Напомним, что Андрес защищал цвета каталонского гранда с 2002 по 2018 год. В общей сложности Иньеста выиграл с «Барселоной» 32 трофея.

В настоящий момент 39-летний футболист играет в ОАЭ за «Эмирейтс».