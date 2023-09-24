Беллингем оценил игру «Реала» на старте сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне.

«Команда провела пять матчей в Ла Лиге и один – в Лиге чемпионов. Мы выиграли все шесть, поэтому всем довольны. Сейчас «Реал» находится на отличном ходу, однако на данном этапе сезона ничего не выиграешь», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне чемпионата Испании 20-летний англичанин провел пять поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ближайший матч «сливочные» сыграют против «Атлетико» в воскресенье, 24 сентября.