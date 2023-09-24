Тренер сборной Бразилии возмущён непопаданием Винисиуса в номинацию на «Золотой мяч»

И. о. главного тренера сборной Бразилии Фернандо Диниз высказался по поводу отсутствия форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в списке номинантов на «Золотой мяч».

«Жуниор – один из главных героев мирового футбола. Не могу понять, почему его не включили в число претендентов на «Золотой мяч». Это пример игрока топ-уровня», - передает слова специалиста Mundo da Bola.

Главными претендентами на «Золотой мяч» в этом году считаются аргентинец Лионель Месси и норвежец Эрлинг Холанн. Церемония вручения награды пройдет в следующем месяце в Париже.

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