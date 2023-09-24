Левандовски - рекордсмен «Барселоны» в XXI веке

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски отличился 35 голами в первых 50 поединках за «сине-гранатовых». Это лучшее бомбардирское достижение среди футболистов команды в XXI веке.

На второй позиции по этому показателю находится камерунец Самуэль Это’О. Африканский нападающий забил 33 мяча в 50 встречах.

Левандовски перебрался в «Барселону» летом прошлого года, подписав четырехлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Роберт провел шесть поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.