Тчуамени – об интересе «Реала» к Мбаппе: «Лучшие игроки мира должны играть в нашем клубе»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени надеется, что Килиан Мбаппе станет его одноклубником.

24-летний форвард пока не продлил свой контракт с «ПСЖ», истекающий по окончании текущего сезона. Основным претендентом на звезду сборной Франции считается «Реал».

«Я бы хотел, чтобы Мбаппе присоединился ко мне в «Реале», – высказывается Тчуамени, выступающий вместе с Килианом за французскую национальную команду. – Лучшие игроки мира должны играть в нашем клубе, и Килиан – один из таких. Было бы здорово видеть его здесь», – приводит Football Espana слова 23-летнего хавбека «сливочных».