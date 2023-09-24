Деку высказался о будущем де Йонга в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о перспективах полузащитника Френки де Йонга.

Нидерландский футболист, представляющий цвета «сине-гранатовых» с 2019 года, стал ключевым игроком команды при Хави Эрнандесе. В последние годы хавбека часто связывали с возможным уходом из «Барселоны», однако каталонцы не горят желанием продавать одного из своих лидеров.

«Контракт де Йонга? Его соглашение будет действовать ещё два года после завершения текущего сезона. Посмотрим. Френки – будущее нашего клуба. Мы хотим, чтобы он остался с нами на долгие годы», – цитирует Marca Деку.

В субботнем матче против «Сельты» Френки де Йонг получил травму, из-за которой может пропустить порядка полутора месяцев.